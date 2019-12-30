Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент считает, что таким образом будут соблюдены принципы достойного пенсионного обеспечения.

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий. Глава государства считает, что таким образом будут соблюдены принципы достойного пенсионного обеспечения.

27 декабря в Минтруде России сообщили о росте среднегодового размера страховой пенсии по старости. Для неработающих пенсионеров она выросла на 1,1 тысяч рублей за прошедший год. С 1 января 2019 года была проведена индексация на 7,05 %, с 1 апреля на 2 % проиндексировали социальные пенсии с учетом роста прожиточного минимума. В августе были скорректированы страховые пенсии граждан, работавших в 2018 году.

Владимир Путин зачитал Послание Федеральному собранию 15 января в центральном выставочном зале "Манеж". Речь длилась 1 час 12 минут. Это обращение считается 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием зародил первый президент РФ Борис Ельцин в 1994 году.

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