Путин призвал пять ядерных держав начать борьбу с угрозами глобальной войны

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию призвал пять ядерных держав, основавших ООН, начать борьбу с угрозами глобальной войны.
Глава государства считает, что странам (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), имеющим ядерное оружие, необходимо проявить мудрость, мужество и политическую волю. Он добавил, что именно эти пять держав несут ответственность за развитие человечества и сохранение мира на Земле.
Российский лидер подчеркнул, что при борьбе с угрозами важно учитывать политические, экономические и военные аспекты международных отношений.
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