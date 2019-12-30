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Путин призвал пять ядерных держав начать борьбу с угрозами глобальной войны
Сегодня, 15:10
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Alena_Zinovieva

Путин призвал пять ядерных держав начать борьбу с угрозами глобальной войны

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Президент РФ считает, что этим странам нужно проявить мудрость, мужество и политическую волю.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию призвал пять ядерных держав, основавших ООН, начать борьбу с угрозами глобальной войны.

Глава государства считает, что странам (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), имеющим ядерное оружие, необходимо проявить мудрость, мужество и политическую волю. Он добавил, что именно эти пять держав несут ответственность за развитие человечества и сохранение мира на Земле.

Российский лидер подчеркнул, что при борьбе с угрозами важно учитывать политические, экономические и военные аспекты международных отношений.

Ранее Владимир Путин предложил изменить Конституцию России.

Теги: владимир путин, глобальная война, ядерные державы
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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