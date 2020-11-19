В Госдуме рассказали, как закон о борьбе с цензурой отразится на YouTube

Депутаты рассчитывают, что закон будет использоваться "аккуратно и бережно".

В Госдуме России рассказали, как закон о борьбе с цензурой отразится на YouTube. Об этом журналистам телеканала "Россия 24" сообщил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. Парламентарий считает, что документ об ответных санкциях в отношения онлайн-платформ дает возможность заблокировать сервис YouTube на территории РФ. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатам 19 ноября.

Теоретически закон такое право дает...Я очень надеюсь, что ситуация с блокировкой YouTube на территории Российской Федерации не произойдет Александр Хинштейн, депутат Госдумы

В качестве ограничительных мер надзорные органы могут блокировать ресурс, замедлять его трафик, а также накладывать административные штрафы. Для того, чтобы признать интернет-платформу нарушителем прав и свобод граждан, необходимо согласие МИД, если речь будет идти об иностранных сервисах.

Крашенинников рассказал о законопроекте о территории "Сириус".

Видео: Youtube/Россия 24