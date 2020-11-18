Крашенинников рассказал о законопроекте о территории "Сириус"

Федеральная территория не будет иметь законодательной инициативы.

Павел Крашенинников рассказал о законопроекте о "Сириусе". По словам депутата, федеральная территория не будет иметь законодательной инициативы. Такими сведениями с коллегами по Госдуме поделился председатель комитета по государственному строительству и законодательству на пленарном заседании. Днем 18 ноября члены нижней палаты парламента рассмотрели законопроект в первом чтении.

Конечно нет, не будет федеральная территория "Сириус" иметь права законодательной инициативы, так же, как и Госсовет...Мы остановились на том, что право законодательной инициативы не будет никак расширяться Павел Крашенинников, депутат Госдумы

Напомним, что проект о федеральной территории "Сириус" подготовлен в развитие обновленных положений Конституции России. Авторами документа выступили представители рабочей группы Павел Крашенинников и глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

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