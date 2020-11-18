Предлагается закрепить в законодательстве понятие "просветительская деятельность".

Госдума может запретить использовать просветительскую деятельность для разжигания розни. Соответствующий поправки к закону "Об образовании в РФ" внёс сенатор Андрей Климов и группа депутатов.

Предлагается закрепить в законодательстве понятие "просветительская деятельность" и запретить использовать её для расовой, национальной, религиозной или социальной розни. Подчёркивается, что может происходить через сообщение обучающимся неподтверждённых сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Под просветительской деятельностью, согласно законопроекту, может пониматься "распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции" вне образовательных программ.

Ранее в Совфеде предложили увольнять учителей за нарушающие Конституцию призывы.

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