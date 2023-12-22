Петр Толстой призвал Париж отказаться от эскалации конфликта на Украине.

Вооруженные силы России будут ликвидировать всех военнослужащих, которых Франция отправит сражаться на стороне киевского режима на территории Украины. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, комментируя иностранному телеканалу BFMTV в эксклюзивном интервью речь президента Эмманюэля Макрона о необходимости подумать над отправкой западного контингента для поддержки ВСУ. Российский парламентарий отметил, что в Елисейском дворце должны понимать последствия, к которым приведут принимаемые им решения. Петр Толстой уверен в том, что украинское государство уже никогда в будущем не будет существовать в старых признанным международным сообществом границах.

Мы всех перебьем, не волнуйтесь. Идея отправки французских солдат на Украину закончится гробами. Петр Толстой, депутат РФ

Толстой: финнам придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители.

Фото и видео: BFMTV