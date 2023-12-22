В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине

Вооруженные силы России будут ликвидировать всех военнослужащих, которых Франция отправит сражаться на стороне киевского режима на территории Украины. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, комментируя иностранному телеканалу BFMTV в эксклюзивном интервью речь президента Эмманюэля Макрона о необходимости подумать над отправкой западного контингента для поддержки ВСУ. Российский парламентарий отметил, что в Елисейском дворце должны понимать последствия, к которым приведут принимаемые им решения. Петр Толстой уверен в том, что украинское государство уже никогда в будущем не будет существовать в старых признанным международным сообществом границах.
Мы всех перебьем, не волнуйтесь. Идея отправки французских солдат на Украину закончится гробами.
Петр Толстой, депутат РФ
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Фото и видео: BFMTV
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