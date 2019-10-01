Россия выполняет все данные минские обещания.

В Госдуме России прокомментировали условия ФРГ по снятию санкций.

Они снова пытаются переложить с больной головы на здоровую считает член комиссии по международным делам Антон Морозов

Россия предпринимает все усилия для того, чтобы Минские соглашения были реализованы. Однако чиновники уверены, что на Украине до сих пор не выполнили свои условия.

Речь в Берлине спикер расценил как предлог для продления санкций. Такие ограничительные меры политик назвал незаконными. Антон Морозов добавил, что это сдерживает отношения России с европейскими странами, хотя сами санкции для россиян особого ущерба не наносят.

Напомним, что представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт накануне заявил, что позиция по поводу санкций остается неизменной.

Над этим прогрессом мы пытаемся работать изо всех сил совместно с другими участниками нормандского формата прокомментировал спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/RSFSR, Wall Street Journal