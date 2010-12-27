В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников

Депутаты установят понятие "здоровое питание".

Госдума России рассмотрит законопроект об обеспечении младшеклассников горячим питанием в школах. Инициативу внесли спикеры обеих палат - Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Предложение также одобрено руководителями парламентских фракций. Ранее идея была поддержана Комитетом правительства по законопроектной деятельности.

Благодаря законопроекту будет официально введено понятие "здоровое питание". Политики закрепят основные положения и принципы, которые характеризуют это понятие. В приоритете у государства разнообразить школьникам пищу и сделать ее полезной. В настоящее время в нормативные документы вносятся правки для рассмотрения во втором чтении.

Субъекты России получат из федерального бюджета субсидии на реализацию программы. Об этом заявила Ирина Яровая. Женщина добавила, что программу по обеспечению начальных классов школы будут софинансировать сами регионы и правительство страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

