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Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках

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Все данные о работнике будут храниться в Пенсионном фонде России (ПФР).

Во вторник, 17 сентября, в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о введении электронных трудовых книжек. Законопроект был внесен в июле. Об этом сообщило ТАСС.

Электронная трудовая книжка будет выглядеть следующим образом: все данные о работнике будут храниться в Пенсионном фонде России (ПФР). В фонд передавать информацию будет работодатель. Речь идет о выполняемой работе, должности, переводе на другую работу, увольнении.  

Принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для работников.

Автор инициативы

С введением в работу электронных трудовых книг станет проще получать информацию о трудовой деятельности. Например, на сайте госуслуг и в многофункциональных центрах. Если какие-то сведения не соответствуют действительности, россияне смогут обратиться в ПФР, Роструд или суд.

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Видео: Youtube/ CareerOneStop 

Теги: госдума, пфр, трудовая книжка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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