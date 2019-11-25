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В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

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В Москве призывают дождаться экспертной оценки новой инициативы.

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны. Дмитрий Песков ответил на законопроект, внесенный Владимиром жириновским на рассмотрение в Госдуму. Пресс-секретарь администрации президента считает, что сначала следует дождаться мнения специалистов.

Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка

заметил Дмитрий Песков

Позиция будет формироваться после проработки вопроса о допустимости расширения границ самообороны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль не отмечает роста протестной активности в России.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: владимир жириновский, госдума, самооборона
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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