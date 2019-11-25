В Москве призывают дождаться экспертной оценки новой инициативы.

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны. Дмитрий Песков ответил на законопроект, внесенный Владимиром жириновским на рассмотрение в Госдуму. Пресс-секретарь администрации президента считает, что сначала следует дождаться мнения специалистов.

Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка заметил Дмитрий Песков

Позиция будет формироваться после проработки вопроса о допустимости расширения границ самообороны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль не отмечает роста протестной активности в России.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News