В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны. Дмитрий Песков ответил на законопроект, внесенный Владимиром жириновским на рассмотрение в Госдуму. Пресс-секретарь администрации президента считает, что сначала следует дождаться мнения специалистов.
Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка
заметил Дмитрий Песков
Позиция будет формироваться после проработки вопроса о допустимости расширения границ самообороны.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль не отмечает роста протестной активности в России.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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