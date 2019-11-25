Дмитрий Песков призывает дождаться цифр от социологов.

Кремль не отмечает роста протестной активности в России в 2019 году. Дмитрий Песков считает, что определенная общественная реакция бывает всегда. Об этом он сообщил "ТАСС".

Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало объяснил глава администрации

Политики не ассоциируют массовые митинги только с этим годом. Жители страны регулярно проявляют свою позицию на те или иные события в стране. Ранее "Коммерсантъ" написал о том, что за текущий год в России прошло более 1443 протестов. По данным издания, этот показатель - рекордный за последние несколько лет. Однако Песков посоветовал журналистам дождаться официальных данных от социологов.

Наверное, будут какие-то показатели, а потом уже будем на это как-то реагировать. Будут интересны те цифры, которые социологи готовы предложить на наш суд добавил спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News