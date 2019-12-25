В Госдуме призвали наказать инициаторов продажи марок с Гитлером в Орле

Депутат отметил, что инициаторы акции нарушили российское законодательство о запрете на пропаганду нацизма.

В Госдуме России призвали наказать инициаторов продажи марок с Адольфом Гитлером в Орле. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев. По мнению депутата, ситуация является намеренной акцией неуважения к памяти погибшим в годы Второй мировой войны. Он добавил, что перед ним предстал вопиющий факт нарушения российского законодательства о запрете пропаганды нацизма.

Инициаторы акции должны понести наказание по всей строгости уголовного законодательства. Следует проверить и общественную организацию, которая ведёт просветительскую деятельность, называя ее "патриотической", а на самом деле пропагандирует нацистских преступников Валерий Газзаев, российский депутат

Напомним, что региональное управление Следственного комитета ведет проверку по факту продажи в газетных киосках города Орла марок с изображением Гитлера. Местные журналисты рассказали, что товар реализовывался в ларьках "Орелсоюзпечать" по 290 рублей.

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Фото: Piter.tv