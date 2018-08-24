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В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале

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Под ударом могут оказаться Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.

Украина может напасть на Россию в феврале грядущего года. Об этом заявил депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия – За Правду" Михаил Делягин в эфире своего канала на платформе Youtube.

По мнению парламентария, Киев может напасть на Крым, Ростов-на-Дону, а также Белгород и Брянск. Делягин отметил, что к агрессивным действиям украинские власти подталкивают не только извне, но неблагоприятная обстановка внутри государства.

Есть реальная угроза нападения на Россию, их [украинцев] к этому готовят, но они не очень этого хотят <...> Их к этому толкает очень сильно Запад.

Михаил Делягин, депутат ГД

В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента России, которая состоялась 23 декабря, Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти на Украине попал под влияние "нациков". По словам главы государства, Москва готова к выстраиванию положительных отношений с соседней страной, однако с нынешним киевским режимом это невозможно осуществить.

Ранее МИД Украины заявил о превосходстве России в Азовском море.

Фото: Youtube / DelyaginNow

Теги: михаил делягин, россия, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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