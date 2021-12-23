Путин: Зеленский после прихода к власти на Украине попал под влияние "нациков"

Этот факт мешает Москве выстраивать хорошие отношений с Киевом, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных националистических элементов. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, РФ готова к выстраиванию положительных отношений с соседней страной, однако с нынешним киевским режимом это невозможно осуществить.

Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны. Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, российский лидер выразил точку зрения, что будущее Донбасса зависит только от жителей этого региона и "по-другому быть не может". Путин добавил, что Москву пытаются сделать стороной конфликта, но российские власти этого не допустят.

Ранее Путин заявил, что Россия не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина