МИД Украины заявил о превосходстве России в Азовском море

Москва в основном использует Азов "как театр военных действий", считают в министерстве.

Военная мощь России в Азовском море значительно превосходит украинскую. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба. Слова министра приводятся в статье издания Washington Post.

По мнению Кулебы, Москва в основном использует Азов "как театр военных действий", диктуя при этом "развитие ситуации".

С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия якобы собирается в начале 2022 года напасть на Украину. Атака может начаться с территории Крыма, с материковой границы, а также через Белоруссию, считает он.

Ранее Кулеба попросил у США миллиард долларов помощи

Фото: Twitter / DmytroKuleba