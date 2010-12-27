В Госдуме предложили законопроект об ужесточении наказания за живодерство

За жестокое обращение с братьями нашими меньшими депутаты предложили сажать на 5 лет

С инициативой относить жестокое обращение с животными к преступлениям средней тяжести выступили депутаты "Единой России" Владимир Бурматов и Сергей Вострецов, а также эсеры Елена Драпеко и Олег Шеин. Депутаты заявили, что издевательства над животными нельзя относить к преступлениям небольшой тяжести, поэтому было предложено увеличить сроки наказания за подобные вещи.

В рамках законопроекта предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет за жестокое обращение к питомцам, повлекшее их гибель или увечье. За подобные преступления в присутствии малолетнего, содеяные группой лиц и распространенные в СМИ. За хулиганство в отншошении животных предпологается 3 года.

Также стоит отметить, что в проекте предусмотрена и система штрафов. В качестве альтернативного наказание предлагается взымать штраф в размере 80 тыс. рублей и приговаривать к обязательным исправительным работам. В серьезных случаях штраф будет достигать 300 тыс. рублей.

На сегодняшний день по действующему законодательству за жестокое обращение с животными предусмотрено только 6 месяцев содержания под стражей. Данное преступление относится к деяниям небольшой тяжести.

Напомним, что участились случаи издевательства над животными, которые садисты даже записывают и выкладывают в сеть. Накануне в Челнах три девочки скинули кошку с 14-го этажа

Из машины на ходу выбросили котенка

Мужчина забил насмерть собаку