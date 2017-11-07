Видео: в Челнах три девочки скинули кошку с 14-го этажа

В сети появилось видео с места жуткого инцидента в Набережных Челнах. Три школьницы скинули кошку с 14-го этажа.

Накануне в Набережных Челнах произошел жуткий инцидент. Три школьницы скинули кошку с 14-этажа. В сеть проникли кадры с места происшествия.



Животное получило серьезные травмы. По словам соседей, кошка жила на первом этаже и неудобств никому не причиняла.



На записи видно, как девочки забираются на коридорный балкон с животным, а возвращаются уже без него, при этом смеются и веселятся.



Жители дома провели обход квартир, в одной из них оказалась участница жестокой расправы.



Животное передали волонтерам.



Видео: YouTube/Татар-информ