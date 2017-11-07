Накануне в Набережных Челнах произошел жуткий инцидент. Три школьницы скинули кошку с 14-этажа. В сеть проникли кадры с места происшествия.
Животное получило серьезные травмы. По словам соседей, кошка жила на первом этаже и неудобств никому не причиняла.
На записи видно, как девочки забираются на коридорный балкон с животным, а возвращаются уже без него, при этом смеются и веселятся.
Жители дома провели обход квартир, в одной из них оказалась участница жестокой расправы.
Животное передали волонтерам.
Видео: YouTube/Татар-информ
Сегодня, 20:17
173
Видео: в Челнах три девочки скинули кошку с 14-го этажа
В сети появилось видео с места жуткого инцидента в Набережных Челнах. Три школьницы скинули кошку с 14-го этажа.
Накануне в Набережных Челнах произошел жуткий инцидент. Три школьницы скинули кошку с 14-этажа. В сеть проникли кадры с места происшествия.