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В Татарстане от COVID-19 умер заведующий отделением больницы
Сегодня, 12:46
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В Татарстане от COVID-19 умер заведующий отделением больницы

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Скончавшийся врач более 30 лет жизни посвятил медицине.

В Набережных Челнах от осложнений вызванных коронавирусом скончался 51-летний завотделением больницы  №5.

РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана сообщает, что четвертой жертвой коронавируса в республике стал Дмитрий Смородинов (1969 года рождения). Мужчина был заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов. 

19 апреля Смородинов был госпитализирован в местную инфекционную больницу с диагнозом тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС. 25 апреля его подключили к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на усилия коллег, 5 мая мужчина скончался. Уточняется, что у врача были хронические патологии сердечно-сосудистого характера. 

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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