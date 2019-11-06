  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:59
105
MShaffter
Код вставки плеера

Кошку-наркокурьера из Набережных Челнов определили в приют

0 0

Сотрудники приюта для животных обещали передать кошку в добрые руки.

Сотрудники ФСИН ИК-10 в Набережных Челнах определили кошку - накрокурьера в приют для животных.

В конце октября Piter.TV рассказывал, что сотрудниками ИК-10 в Набережных Челнах была поймана кошка, которая пыталась пронести на себе наркотики для заключенных. Кошку удалось изловить и снять с ошейника наркотики. Как выяснилось, "хвостатая курьеша" пыталась пронести 12,85 грамма гашиша.

И наркотики и кошку передали полицейским. После завершения следственных действий сотрудники правоохранительных органов вернули кошку сотрудникам ФСИН. Те в свою очередь, передали прославившееся животное в один из приютов для животных в г. Набережные Челны. Работники приюта готовы отдать кошечку в добрые руки.

Видео:HUE

Теги: кот наркокурьер, наркотики, новости набережные челны, новости татарстана, хорошие новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии