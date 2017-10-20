Видео из Смоленска: Из машины на ходу выбросили котенка

В социальных сетях появилось видео инцидента.

В популярной социальной сети ВКонтакте один из жителей Смоленска опубликовал видео, которое записал видеорегистратор, установленный в его автомобиле.

Судя по данным на видео, инцидент произошел 16 октября в половине 6го вечера. Довольно оживленный поток автомобилей остановился на светофоре. Через какое-то время в машине открылась правая дверь, и из авто на проезжую часть выбросили котенка. Животное испуганно юркнуло под автомобиль. Когда машина тронулась, котенок заметался по дороге. Автору видео пришлось объезжать бедолагу по трамвайным путям.

Что стало дальше с котейкой, и почему так поступили сидящие в авто, неизвестно. На видео отчетливо виден регистрационный номер автомобиля из которого выбросили животное. Люди пишут, что это можно расценить как жестокое обращение с животными. "Можно назвать жестоким обращением, выбросили животинку на смерть под колеса".

Видео: ВК, Сергей Калинин