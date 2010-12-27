В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Это покроет затраты, которые тратятся на ремонт трасс, приходящих в негодность из-за них.

В России хотят поднять стоимость шипованных автомобильных шин. Такое решение может стать альтернативой ограничению скорости в зимние месяцы. Депутаты Государственной Думы намерены на законодательном уровне увеличить цены на продукцию.

Введение акциза станет компенсацией за вред шипованной резины для российских дорог. Ранее в "Автодоре" предложили ограничения, касающиеся периода обязательной замены шин. Однако парламентарии объяснили, что в южных регионах не будут довольны ограничением скорости и штрафам. В этих местах практически не бывает минусовых температур, поэтому нет смысла "переобуваться".

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне выберут название для трассы Москва - Казань.

Фото: Piter.tv

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