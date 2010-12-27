Россияне выберут название для трассы Москва - Казань

Стоимость проезда по трассе составит около 2,5 тыс. рублей.

"Автодор" предложил россиянам проголосовать в социальной сети Facebook за название платной трассы между Москвой и Казанью, сообщило "Экономика сегодня".

Одним из рабочих названий трассы М-12 стало ЕКЗ ("Европа-Западный Китай"), однако в ведомстве решили дать дороге узнаваемое название. Рабочий вариант появился потому, что далее трасса будет продолжена.

На данный момент жители России могут выбрать среди названий "Евразия", "Восток" и "Казань" или же предложить свое наименование.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стала известна стоимость проезда по трассе Москва - Казань. Средний чек за проезд может составить 2,5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства ЛО