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Россияне выберут название для трассы Москва - Казань
Сегодня, 21:23
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nadezhda_sib

Россияне выберут название для трассы Москва - Казань

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Стоимость проезда по трассе составит около 2,5 тыс. рублей.

"Автодор" предложил россиянам проголосовать в социальной сети Facebook за название платной трассы между Москвой и Казанью, сообщило "Экономика сегодня"

Одним из рабочих названий трассы М-12 стало ЕКЗ ("Европа-Западный Китай"), однако в ведомстве решили дать дороге узнаваемое название. Рабочий вариант появился потому, что далее трасса будет продолжена. 

На данный момент жители России могут выбрать среди названий "Евразия", "Восток" и "Казань" или же предложить свое наименование. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стала известна стоимость проезда по трассе Москва - Казань. Средний чек за проезд может составить 2,5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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