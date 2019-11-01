Около 2.5 тысяч: стала известна стоимость проезда по трассе Москва – Казань

Обладателям транспондера удастся неплохо сэкономить на оплате маршрута.

Россия продолжает развивать систему платных дорог. Вслед за трассой М-11, соединяющей Москву и Петербург, в стране должна появиться дорога между Москвой и Казанью. Более того, эксперты уже называют порядок цен на проезд по скоростной магистрали. Так, предварительный ценник накануне назвал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко. По его словам, средний чек за проезд между Москвой и Казанью составит 2500 рублей.

Глава ведомства заметил, что речь идет о наличной или бесконтактной оплате без использования транспондера. Обладатели специальных электронных карт смогут существенно сэкономить. Подобная схема на данный момент используется на других платных дорогах России.

Это без транспондера, с ним дешевле, так как с ним есть программа лояльности

Вячеслав Петушенко

Отметим, что первый этап строительства магистрали между Москвой и Казанью завершится до 2024 года. Полностью построить сложнейший инфраструктурный объект должны к 2027 году. Недавно идею платной дороги, пересекающей Центральную Россию, поддержал лично премьер-министр Дмитрий Медведев.