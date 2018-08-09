Это позволит дольше сохранить состояние проезжих частей в Центральном регионе страны.

В России предложили сократить период использования шипованной резины. Сотрудники "Автодора" также считают необходимым ввести штрафы за несоблюдение данной нормы. Исследования компании показали, что 90% ущерба дороги получают в зимний период.

На законодательном уровне не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение. комментируют в организации

Больше всего проблем на трассах в Центральном регионе России, на которых разрешена скорость более 70 км/ч. Уменьшить срок износа асфальта поможет нововведение по эксплуатации шин. Эксперты считают, что срок их использования надо уменьшить до 188 дней, хотя сейчас по закону - 273 дня. Для остальных регионов в "Автодоре" предлагают установить нормы, подходящие под конкретные погодные условия, обстановку и т.д.

Напомним, что шипованные шины рекомендованы для езды с начала сентября по конец мая.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне выберут название для трассы Москва - Казань.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv

