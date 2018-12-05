Эксперты: когда лучше "переобуть" машину к зиме

Петербургским автомобилистам сказали, когда удачнее всего менять летнюю резину на зимнюю.

Автомобильные эксперты дали советы о том, когда водителю лучше задуматься о "переобувке" машины. Согласно рекомендациям, отвезти транспорт в шиномонтаж необходимо в стабильную погоду, когда столбики термометров поднимаются не выше семи градусов тепла. В этот период следует заменить летнюю резину на зимнюю.

Особую опасность для водителей на дорогах вызывает наледь. Она образуется из-за перепадов температур после ночных заморозков. При небольшом плюсе летняя резина может потерять эластичность. Это увеличит тормозной путь машины почти в два раза.

Специалисты также дали советы по выбору типа шин. Например, с липучками больше подойдут для поездок по "мокрой каше на дорогах", а также в осенне-весенний период. По утрамбованному снегу и льду лучше выбрать шипованные шины. Автомобилистам рекомендуют покупать только новую резину, так как на поддержанной они могут не заметить дефекты резины.

Напомним, что в ближайшее время петербуржцы ждут возвращения "дня жестянщика". Не первую ночь город накрывают холода и мокрый снег. Средняя температура днем - около плюс пяти градусов.

Ранее Piter.tv писал о том, что водитель напал на инженера ГИБДД в Петербурге.

Фото: Piter.tv

