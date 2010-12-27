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Водитель напал на инженера ГИБДД в Петербурге
Сегодня, 6:16
496
lesjasap

Водитель напал на инженера ГИБДД в Петербурге

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Нарушитель попытался отобрать камеру фиксации ПДД, но довольствовался только служебным фотоаппаратом.

Автомобилист избил и ограбил сотрудника ГИБДД. Пострадавший работал гражданским инженером в центре фиксации нарушений ПДД. На данный момент его обидчика задержали. Об этом сообщили представители ведомства по региону.

По данным полиции, нападение на мужчину произошло во время работы. Он разбирался с подвижной камерой по Лахтинскому проспекту. Сначала водитель "Форда" попытался повредить видеорегистратор на треноге, а после требования остановиться и вовсе несколько раз ударил сотрудника ГИБДД. Шофер отнял у жертвы служебный фотоаппарат и скрылся на машине. 

В отношении водителя, совершившего нападение на инженера... 9 октября 2019 года в Приморском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж")

говорится в тексте сообщения

Ближе к вечеру нарушителя удалось поймать. В ГИБДД установили, что за рулем иномарки был 28-летний петербуржец. Его личность установлена. 

Ранее Piter.tv писал о том, что виновник ДТП врезался в легковушку и скрылся с места аварии на Лифляндской.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гибдд, инженер, нападение, форд
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, Криминальные происшествия,

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Аноним
Сегодня 6:40

Молодец

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 6:56

Кто, грабитель?

 

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