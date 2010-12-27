Водитель напал на инженера ГИБДД в Петербурге

Нарушитель попытался отобрать камеру фиксации ПДД, но довольствовался только служебным фотоаппаратом.

Автомобилист избил и ограбил сотрудника ГИБДД. Пострадавший работал гражданским инженером в центре фиксации нарушений ПДД. На данный момент его обидчика задержали. Об этом сообщили представители ведомства по региону.

По данным полиции, нападение на мужчину произошло во время работы. Он разбирался с подвижной камерой по Лахтинскому проспекту. Сначала водитель "Форда" попытался повредить видеорегистратор на треноге, а после требования остановиться и вовсе несколько раз ударил сотрудника ГИБДД. Шофер отнял у жертвы служебный фотоаппарат и скрылся на машине.

В отношении водителя, совершившего нападение на инженера... 9 октября 2019 года в Приморском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") говорится в тексте сообщения

Ближе к вечеру нарушителя удалось поймать. В ГИБДД установили, что за рулем иномарки был 28-летний петербуржец. Его личность установлена.

Ранее Piter.tv писал о том, что виновник ДТП врезался в легковушку и скрылся с места аварии на Лифляндской.

Фото: Piter.tv

