Видео: виновник ДТП врезался в легковушку и скрылся с места аварии на Лифляндской

Подозреваемого виновника ДТП удалось найти.

Водитель иномарки после столкновения с другим автомобилем в Адмиралтейском районе оперативно скрылся с места ДТП. Момент аварии попал на видео очевидцев, петербуржец поделился кадрами в социальных сетях.

По словам свидетеля, инцидент произошел в 17:55 на Лифляндской улице. Белое авто резко поворачивает в другую полосу, "подбивает" красную легковушку, а затем сразу же скрывается с места происшествия. Очевидец утверждает, что виновник уехал на двух пробитых колесах.

По сообщению в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" правоохранителям удалось найти нарушителя, он менял колеса во дворе. Подозреваемый отрицает свое нахождение за рулем автомобиля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Дыбенко образовалась пробка из трамваем из-за ДТП.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"