В России могут обязать автосалоны продавать машины с сезонными шинами

Глава автомобильного союза России направил письмо в Минпромторг.

На территории России законодатели могут обязать автомобильные салоны продавать транспортные средства с сезонными шинами: зимой — с зимними, летом — с летними. Соответствующее заявление журналистам сделал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Текст документа, обращенного в министерство по промышленности и торговли, по СМИ распространила пресс-служба общественного деятеля. Эксперт объяснил властям, что в текущий момент дилеры страны продают авто с одним комплектом — вне зависимости от времени года. Иногда покупатель сразу приобретает машину с неподходящей по сезону резиной. Таким образом, зимой люди покупают автомобиль, на котором уехать без нарушения ПДД можно только на эвакуаторе. Иногда сотрудники автосалона используют эту лазейку для того, чтобы реализовать клиенту дополнительную резину, а а также предложить услуги шиномонтажа, расположенного в салоне, но по завышенным ценам.

Фото: Piter.tv