Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России.

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста. Решение принято представителями Комитета по госстроительству и законодательству.

Проект предлагал закрепить возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда. Авторы инициативы надеялись, что МРОТ будет не менее двух прожиточных минимумов. Законопроект вносили члены фракций "Справедливая Россия" и КПРФ. Однако депутаты не поддержали изменения в Основной документ.

В Конституции также не будет прописано, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению граждан. Для мужчин должен был быть установлен порог в 60 лет, для женщин - в 55 лет.

Ранее Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога.

