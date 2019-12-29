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В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

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Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России.

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста. Решение принято представителями Комитета по госстроительству и законодательству.

Проект предлагал закрепить возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда. Авторы инициативы надеялись, что МРОТ будет не менее двух прожиточных минимумов. Законопроект вносили члены фракций "Справедливая Россия" и КПРФ. Однако депутаты не поддержали изменения в Основной документ.

В Конституции также не будет прописано, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению граждан. Для мужчин должен был быть установлен порог в 60 лет, для женщин - в 55 лет.

Ранее Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога.
 

Теги: госдума, конституция, пенсионный возраст, правки
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 9:52

Раз отклонили такие важные для большинства населения поправки нужно выбирать людям в думу партии которые представляют интересы граждан. 

 

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LZS
Сегодня 9:36

А почему отклонили такие важные поправки?!

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Аноним
Сегодня 9:31

А почему отклонили такие важные поправки?!

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