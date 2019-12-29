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Вчера, 22:02
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Rybka123
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Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога

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Ее рассматривают в рамках исторического факта.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал идею упомянуть Бога в Конституции. ТАСС пишет, что в своем заявлении ведомстве рекомендовала коллегам одобрить инициативу. 

В комитете отметили, что Россия имеет тысячелетнюю историю и хранит память предков. Они в свою очередь передали будущему поколению веру в Бога. Помимо этого преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство.

Поправку предлагают добавить в главу 3 основного закона, она станет частью новой статьи 67.1.

Видео: YouTube / russianchurch

Теги: бог, конституция
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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