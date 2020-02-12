Его могут еще раз поднять на законном основании.

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста. Депутаты отклонили проект о моратории на новое увеличение пенсионного возраста. Ранее инициативная группа хотела запретить его до 1 января 2030 года. Идея принадлежала представителям партии "Справедливая Россия" и КПРФ.

Законопроект рассматривался в первом чтении в нижней палате ГД. Против закона высказались представители Комитета по труду и социальной политике. По мнению политиков, законодательство РФ не предусматривает институт "моратория" на принятие нормативных актов.

С 2024 года пенсионный возраст поднимается до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Конституции могут изменить условия роспуска Госдумы.