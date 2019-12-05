Цента увеличится максимум из-за инфляции на 4%.

В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО на 30%. Глава комитета по финансовому рынку назвал информацию в СМИ "вбросом". Об этом сообщили "РИА Новости".

Бред, этого не будет, я ответственно заявляю - на 30% тариф точно не повысится прокомментировал политик

Анатолий Аксаков заявил, что возможна лишь индексация до уровня инфляции. Таким образом стоимость страховки увеличится максимум до 4%. Депутат не исключил, что слухи появились из-за проходящих в ГД заседаний по ОСАГО.

Ранее Piter.tv писал о том, что с 1 ноября в Петербурге и области можно будет оформить ДТП через приложение.

Видео: YouTube/ParlamentRu