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С 1 ноября в Петербурге и области можно будет оформить ДТП через приложение
Сегодня, 9:06
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nastya960

С 1 ноября в Петербурге и области можно будет оформить ДТП через приложение

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Благодаря нововведению тысячи владельцев могут значительно сократить время на оформление аварии.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти с 1 ноября появилась возможность оформлять мелкие ДТП по европротоколу через мобильное приложение. Об этом сообщило ТАСС.

ГИБДД при этом вызывать не нужно. Размер максимальной платы за повреждения – 400 тысяч рублей, что является лимитом за причинение вреда имуществу по ОСАГО.

Благодаря нововведению тысячи владельцев могут значительно сократить время на оформление аварии. Также с 1 ноября европротокол можно найти на портале Госуслуг.

Также с 1 ноября российских водителей автобусов и грузовиков заставят больше отдыхать.

Фото: pixabay 

Теги: дтп оформелление, европротокол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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