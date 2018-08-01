С 1 ноября в Петербурге и области можно будет оформить ДТП через приложение

Благодаря нововведению тысячи владельцев могут значительно сократить время на оформление аварии.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти с 1 ноября появилась возможность оформлять мелкие ДТП по европротоколу через мобильное приложение. Об этом сообщило ТАСС.

ГИБДД при этом вызывать не нужно. Размер максимальной платы за повреждения – 400 тысяч рублей, что является лимитом за причинение вреда имуществу по ОСАГО.

Благодаря нововведению тысячи владельцев могут значительно сократить время на оформление аварии. Также с 1 ноября европротокол можно найти на портале Госуслуг.

Также с 1 ноября российских водителей автобусов и грузовиков заставят больше отдыхать.

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