Российских водителей автобусов и грузовиков заставят больше отдыхать

Контролировать водителей планируют с помощью тахографов.

С 1 ноября для водителей грузовиков и автобусов начнут действовать новые ужесточенные правила дорожного движения. Автомобилистам будет запрещено находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, а каждые 4,5 часа нужно отдыхать. Об этом сообщил "Коммерсант".

Контролировать водителей планируют с помощью тахографов, которые обяжут устанавливать в транспорте. За его отсутствие грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За нарушения режима труда и отдыха (если тахограф уже стоит) штраф будет чуть меньше - 1,5-2 тысячи рублей. Контролировать исполнение норм будут ГИБДД и Ространснадзор.

Тахограф могут не устанавливать владельцы троллейбусов, бетономешалок, эвакуаторов, молоковозов, автолавок, передвижных телестудий, автомобилей ритуальных услуг.

Накануне дорожные службы в Ленобласти перешли на круглосуточный режим.