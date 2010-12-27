Дорожные службы в Ленобласти перешли на круглосуточный режим

В минувшие сутки снегом засыпало Всеволожский, Подпорожский, Тихвинский, Ломоносовский и Лодейнопольский районы.

Дорожные службы Ленобласти перешли на круглосуточный режим работы из-за надвигающейся бури. Непогода придет в регион 31 октября.

В четверг в области температура воздуха днем составит +4 градуса, ночью столбик термометра упадет до -8 градусов. В среднем по области высота снежного покрова увеличится до 4 сантиметров. ГКУ "Ленавтодор" просит водителей быть внимательнее на проезжей части и соблюдать скоростной режим.

Сейчас на автодорогах работает 400 единиц уборочной техники. За сутки им удалось убрать более 2 тысяч километров региональных трасс. Израсходовано более 80 тонн соли и 1,5 тысячи кубометров песко-соляной смеси.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Волосовском районе мигранты похитили металлолом из частного дома.

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