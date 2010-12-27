В Волосовском районе мигранты похитили металлолом из частного дома

Возбуждено уголовное дело по статье 161-ой УК РФ (Покушение на грабеж).

В Волосовском районе Ленобласти трое мигрантов похитили металлолом из частного дома. Об этом сообщила пресс-служба 47news.

Об инциденте стало известно 30 октября. В деревне Рабитицы граждане Узбекистана пробрались на частную территорию и совершили кражу. Полиция незамедлительно задержала подозреваемых. Ими оказались братья и их компаньон. Как оказалось, младший брат нелегально находился на территории России. В прошлом году ему было отказано во въезде. Все трое не имеют постоянной работы.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. В течение двух дней злоумышленникам будет избрана мера пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Васкелово крупный пожар унес жизни 4 человек.

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