В Госдуме оценили идею продлить новогодние праздники из-за пандемии

Данную меру в профильном комитете назвали избыточной.

В Госдуме России оценили идею продлить новогодние праздники из-за пандемии коронавируса. Член комитета по труду и социальной политике Ольга Павлова напомнила журналистам "РИА Новостей" о том, что главы регионов способны самостоятельно принимать решения по введению ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки. В связи с этим введение нерабочих недель на федеральном уровне будет избыточной мерой.

Эпидемиологическая обстановка во всех регионах разная, именно поэтому руководителям субъектов предоставлено право самостоятельно принимать решения по ограничениям Ольга Павлова, депутат Госдумы

Напомним, что ранее с соответствующей инициативой в правительство России обратились представители политической партии "Коммунисты России". Они заявили о намерении продлить новогодние праздники на две недели, до 24 января. При этом активисты призвали сохранить зарплату для населения.

ЦБ видит пространство для снижения ставки в рамках базового сценария.