Дополнительные выходные, как и весной, нужно сделать "с сохранением заработной платы".

В России предложили продлить новогодние каникулы на две недели — до 24 января. Об этом пишут "РИА Новости".

С инициативой выступила партия "Коммунисты России". Они отмечают, что мера обусловлена серьёзными темпами распространения коронавируса и поможет разгрузить стационары, снизить темпы заражаемости среди населения.

В обращении председателя ЦК партии Максима Сурайкина сказано, что дополнительные выходные, как и весной, нужно сделать "с сохранением заработной платы".

Ранее группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году.

Фото: Piter.tv