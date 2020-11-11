ЦБ видит пространство для снижения ставки в рамках базового сценария

Эльвира Набиуллина рассказала о неопределенном прогнозе на следующий год.

Центробанк России видит пространство для снижения ставки в рамках базового сценария. Об этом во время правительственного часа в Госдуме сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновница уточнила, что банку необходимо тщательно взвешивать, как именно это пространство целесообразно использовать.

В рамках базового сценария у нас еще остается пространство для смягчения денежно-кредитной политики, так как среднесрочные дезинфляционные риски со стороны спроса превалируют. Мы это подчеркивали в обоих случаях, когда принимали решение о сохранении текущего уровня ставки Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

В ЦБ обратили внимание на то, что ситуация может развиваться не по базовому сценарию. Эксперт рассказала о повышенном внимании к неопределенному прогнозу на 2021 год. На данный момент ключевая ставка ЦБ России составляет 4,25%.

Набиуллина: дешевые кредиты не смогут поддержать потребительский спрос.

Видео: duma.gov.ru