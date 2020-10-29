Глава ЦБ рассказала, что следует восстанавливать доходы населения.

Эльвира Набиуллина: дешевые кредиты не смогут поддержать потребительский спрос на высоком уровне. Об этом глава Центробанка заявила в рамках форума "Россия зовет!". Она призвала к восстановлению доходов населения страны.

И бюджетная политика, и денежно-кредитная политика направлены на то, чтобы поддержать спрос, но я бы хотела обратить внимание на то, что они многое могут сделать, но не все. Это очень упрощенное понимание, что спрос определяется чисто денежно-кредитной и бюджетной политикой Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

Чиновница объяснила, что государство нацелено на то, что люди должны больше потреблять. Если люди не поймут, за какой период у них восстановятся доходы и насколько они будут устойчивы, а рабочие места сохранены, то даже низкие ставки по кредитам не заставят их тратить деньги. Аналогичная ситуация складывается с предприятиями. Для расширения бизнеса и инвестиций отрасли необходимо знать, что существует спрос на товары, а также сбыт. При этом качество расходов и их адресность необходимы для стимуляции экономики.

Набиуллина: введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков.

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