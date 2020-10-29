  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:53
174
lesjasap
Код вставки плеера

Набиуллина: введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков

0 0

Глава ЦБ рассказала, как банки будут зарабатывать на операциях.

Эльвира Набиуллина заявила о том, что введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели российских банков. Об этом глава государственного регулятора РФ сообщила в рамках выступления на форуме "Россия зовет!".

Мы это понимаем и хотим услышать, как банки это видят. Может усложниться управление ликвидностью, но здесь ЦБ готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

Чиновница отметила, что введение цифровых денег изменить структуру доходов, а отдельные операции будут удешевлены для потребителей. Однако удобство таких операций приведет к росту их количества. В связи с этим большие банки смогут все равно зарабатывать на операциях.

Набиуллина сообщила о постепенном восстановлении экономики.

Видео: ВТБ Капитал

 
Теги: банки, центробанк, цифровой рубль, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии