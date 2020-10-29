Набиуллина: введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков

Эльвира Набиуллина заявила о том, что введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели российских банков. Об этом глава государственного регулятора РФ сообщила в рамках выступления на форуме "Россия зовет!".
Мы это понимаем и хотим услышать, как банки это видят. Может усложниться управление ликвидностью, но здесь ЦБ готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России
Чиновница отметила, что введение цифровых денег изменить структуру доходов, а отдельные операции будут удешевлены для потребителей. Однако удобство таких операций приведет к росту их количества. В связи с этим большие банки смогут все равно зарабатывать на операциях.
Набиуллина сообщила о постепенном восстановлении экономики.
Видео: ВТБ Капитал
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