Набиуллина: введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков

Глава ЦБ рассказала, как банки будут зарабатывать на операциях.

Эльвира Набиуллина заявила о том, что введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели российских банков. Об этом глава государственного регулятора РФ сообщила в рамках выступления на форуме "Россия зовет!".

Мы это понимаем и хотим услышать, как банки это видят. Может усложниться управление ликвидностью, но здесь ЦБ готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

Чиновница отметила, что введение цифровых денег изменить структуру доходов, а отдельные операции будут удешевлены для потребителей. Однако удобство таких операций приведет к росту их количества. В связи с этим большие банки смогут все равно зарабатывать на операциях.

Набиуллина сообщила о постепенном восстановлении экономики.

Видео: ВТБ Капитал