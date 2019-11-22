Экономисты вот уже несколько месяцев наблюдают улучшение деловой активности, стабилизацию финансовых рынков и оживление кредитования.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила о постепенном восстановлении экономики. Об этом она заявила на съезде Ассоциации банков России.

Восстановление экономики происходит по прогнозу регулятора. Об улучшении ситуации на рынках свидетельствуют показатели отраслевых финансовых потоков.

Мы видим, что отклонения от нормального уровня платежей различаются по отраслям, колеблются от недели к неделе, но общий тренд на нормализацию, он бесспорен. - Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Центральный банк еще не оценил потенциал роста экономики. Пандемия оказала воздействие не только на экономическую среду России, но и всего мира.

Ранее мы сообщили, что Киев готов жестко ответить на недружественный действия Минска.

Видео: Банк России