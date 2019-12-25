Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Глава ЦБ рассказала о последствиях пандемии для экономики страны.

Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России. Об этом глава Центробанка сообщила в рамках выступления на Втором съезде Ассоциации банков России. Чиновница заметила, что отечественные кредитные организации справляются с возникшими из-за COVID-19 проблемами.

Коронавирус пока продолжает влиять на нашу жизнь, и уже понятно, что он оставит долгосрочные последствия. Поменялось поведение предприятий, граждан - все это, конечно, будет влиять и на банковский бизнес Эльвира Набиуллина глава Центробанка России

По словам Набиуллиной, структурные сдвиги в российской экономике повлияют на потенциал роста отрасли.

Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году.

Видео: YT / Банк России