Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России. Об этом глава Центробанка сообщила в рамках выступления на Втором съезде Ассоциации банков России. Чиновница заметила, что отечественные кредитные организации справляются с возникшими из-за COVID-19 проблемами.
Коронавирус пока продолжает влиять на нашу жизнь, и уже понятно, что он оставит долгосрочные последствия. Поменялось поведение предприятий, граждан - все это, конечно, будет влиять и на банковский бизнес
Эльвира Набиуллина глава Центробанка России
По словам Набиуллиной, структурные сдвиги в российской экономике повлияют на потенциал роста отрасли.
Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году.
Видео: YT / Банк России
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