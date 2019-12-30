Она появится не раньше 2030 года.

В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией. Это может произойти не раньше 2030 года. Такое заявление сделал первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий "РИА Новостям".

Речь идет о создании национальной для Союзного государства валюты. Вопрос закреплен в договоре, который вступил в силу еще 20 лет назад, от 26 января 2000 года. В 2019 году за введение единых денежных средств высказались и в Москве, и в Минске. Большие сроки реализации связаны с медленным подписанием дорожных карт. Сейчас чиновники с обеих сторон принимают участие в комиссиях, занимающихся созданием необходимой документации и усовершенствованием документов.

Ранее Piter.tv писал о том, что предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти.

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