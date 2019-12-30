Через год страна решит отказаться от более дорогих поставок.

Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти. Власти Минска должны быть готовы переплачивать в случае покупки топлива по реверсу из Европы. По мнению российских экспертов, Белоруссия откажется от данного шага после года сделок. Об этом заявил латвийскому Sputnik аналитик из Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Ранее глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что страна нашла альтернативу. Уже есть "практически готовые" контракты в Белоруссию нефти не из России. По данным иностранца, уже существуют договоренности, которые касаются и продукта, и логистики.

Напомним, что соглашений с РФ у Белоруссии относительно нефти на 2020 год нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть.

Фото: Pixabay.com

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