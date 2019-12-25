В Госдуме хотят запретить адвокатам проходить в колонии с телефонами

Так депутаты хотят бороться с телефонным мошенничеством.

Депутаты партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о запрете адвокатам брать на встречи с подзащитными в колониях и СИЗО средства связи. Об этом информирует газета "Коммерсантъ".

Поправки предполагается внести в статью 89 Уголовно-исполнительного кодекса (свидания осужденных к лишению свободы). Один из авторов законопроекта отметил, что такая мера необходима для борьбы с телефонным мошенничеством.

Согласно нововведениям, правозащитникам на встречи с осужденными разрешат только брать фотоаппараты и технику для снятия материалов личного дела. Но воспользоваться ими можно будет только в специальном помещении в отсутствии заключенного.

Также авторы законопроекта хотят внести изменения в статью 158 УИК (свидания осужденных военнослужащих). Этими поправками запретят адвокатам иметь при себе средства связи при посещении воинских дисциплинарных частей.

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