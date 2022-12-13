В Госдепе заявили об обеспокоенности встречей представителя ООН с детским омбудсменом РФ

Мэттью Миллер оценил встречу сотрудника ООН с российским омбудсменом по правам детей.

Американские власти при президенте Джо Байдене обеспокоены тем, что специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба встретилась в Москве с уполномоченным при российском президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. По мнению чиновника, такое мероприятие подрывает общую приверженность по защите детей в регионах конфликта.

Мы можем подтвердить эту встречу. Мы глубоко обеспокоены, что представитель ООН высокого уровня встретилась с лицом, на которое есть ордер Международного уголовного суда.... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что заместитель главы министра по иностранным делам Сергей Вершинин и Гамба обсудили на консультациях 19 мая сотрудничество по вопросу предотвращения нарушений в отношении несовершеннолетних граждан. По данным МИД РФ, представитель генсека ООН дополнительнопровела встречи с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым и омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State