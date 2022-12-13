Госдеп винит Россию в нарушении зерновой сделки

Мэттью Миллер считает, что Москва "держит в заложниках" продовольственную ситуацию в мире.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что Россия нарушает условия зерновой сделки, не подтверждая при этом намерение коллективного Запада выполнять взятые на себя международные обязательства по реализации пакетного соглашения черноморской инициативы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник напомнил о том, что угроза выхода одной из стороной из сделки чреваты для мира ростом стоимости продуктов питания, сокращением доступности продовольствия на глобальной арене, что негативно скажется на качестве жизни уязвимых слоев населения.

,Россия теперь отказывается пускать суда в один из этих трех портов... Это явное нарушение ее обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы, продолжение создания ею препятствий этой инициативе. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе подчеркнули, что призывает Россию прекратить "держать в заложниках глобальные поставки продовольствия".

Госдеп не в курсе сообщений о вылете Су-27 на перехват бомбардировщиков США над Балтикой.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State