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Госдеп не в курсе сообщений о вылете Су-27 на перехват бомбардировщиков США над Балтикой

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Мэттью Миллер не смог оценить заявление Национального центра управления обороной России.

Американское внешнеполитическое ведомство не располагает информацией о вылете российского истребителя Су-27 на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-1В над Балтийским морем. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновника попросили оценить сообщение Национального центра управления обороной России.

Я не в курсе этого. Как я уже говорил вчера, я собираюсь взять за правило не комментировать то, что происходит, пока я нахожусь здесь, когда у меня нет возможности подтвердить это или обсудить с моими коллегами.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдеп США

Напомним, что в российском Национальном центре управления обороной рассказали общественности о том, что нарушение государственной границы России иностранными самолетами допущено не было. Военные уточнили, что полет российского истребителя проводился  в строгом соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства.

Госдеп сомневается, что диверсанты у Белгорода применяли предоставленное США оружие.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: балтийское море, бомбардировщик, госдеп, мэттью миллер, су-27
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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