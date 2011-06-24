Нед Прайс рассказал о решении проблемы за счет дипломатии.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решительной военной победы на Украине не будет. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник полагает, что региональный конфликт должен завершиться за счет диалога и пути дипломатии. Он отметил, что власти США продолжат оказывать киевскому режиму военную помощь.

Зеленский заявил, что закончится только посредством диалога и дипломатии. Это не будет решительной победой на поле боя.В итоге это должно быть процессом между Украиной и Россией. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в Москве неоднократно подчеркивали тот момент, что поставки западных вооружений украинским властям лишь продлевают украинский конфликт.

В США заявили, что конкретных угроз насилия в связи с выборами не выявлено.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State